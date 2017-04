Apel·lació refusa el recurs per Neymar i el Barça es planteja anar al TAD perquè pugui jugar el clàssic

El Comitè d'Apel·lació va rebutjar el recurs presentat pel Barça per tal d'evitar la sanció de tres partits a Neymar -arran de l'expulsió a Màlaga) i que el brasiler pogués jugar diumenge al Santiaago Bernabéu contra el Reial Madrid. Un cop desestimat el recurs, el club blaugrana està decidit a recórrer al TAD (Tribunal Administratiu de l'Esport) per tal que resolgui l'assumpte per tal que hi digui la seva o, donat el cas, accepti una suspensió cautelar de la sanció. En cas que fos així, Neymar podria estar disponible per jugar el duel contra el Madrid, que pot revifar les opcions del Barça pel títol o bé, decantar la Lliga definitivament per als homes de Zinedine Zidane.