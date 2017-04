Calderé intenta esquivar «l'obsessió» per guanyar

Després d'una temporada d'allò més emocionant amb un frec a frec pràcticament continu entre Olot i Peralada, diumenge el Municipal altempordanès pot ser l'escenari del desenllaç del duel pel títol. L'Olot té l'oportunitat, en cas de sumar els tres punts, d'assegurar-se matemàticament el primer lloc i així guanyar-se el dret a disputar l'eliminatòria directa per pujar. Es tracta d'un primer match-ball que no fa perdre la son a Ramon Maria Calderé, molt avesat a aquest tipus de situacions i que intenta restar transcendència al partit. «No vull que ens posem el títol com un objectiu obsessiu», avisa el tècnic, que durant tota la setmana demana als seus homes «tranquil·litat, naturalitat, normalitat». Sigui com sigui, l'afició viu més eufòrica que mai la setmana que pot ser la decisiva. Calderé ho entén i no hi veu cap problema, sempre que aquesta eufòria no entri al vestidor. «És bo que hi hagi il·lusió entre l'afició. Estem contents i ens fa feliços. Esperem no decebre'ls».

El duel contra el Peralada promet. A la primera volta ja hi va haver tensió i al camp s'enfrontaran els dos millors equips de Tercera. «Tècnicament, el Peralada és el millor equip de la categoria. Reconeix la seva valentia estètica i la seva proposta atractiva», destaca el tècnic tarragoní de l'Olot. En aquest sentit, Calderé confia que el seu equip sigui capaç de doblegar el rival. «Si som capaços de guanyar, fenomenal. Si no, seguirem», destaca el tècnic, que desitja que al final de les eliminatòries d'ascens «tant Olot com Peralada puguin celebrar l'ascens». Calderé només té el dubte de Kike Sánchez per al duel de demà passat.



Col·leccionista de títols

En cas de victòria a Peralada, Calderé aconsiguirà el seu setè títol de Tercera Divisió. Als seus 58 anys, el de Vila-rodona, va aconseguir els campionats de Tercera amb el Gavà (2000-01), el Badalona (2002-03 i 2003-04), Terol (2009-10), Burgos (2012-13) i Castelló (2014-15).