Les curses Ciutat de Girona potencien el caràcter popular

Els carrers de Girona tornaran a ser invadits per corredors el proper diumenge 7 de maig en una nova edició de les Curses Ciutat de Girona que organitzan El Corte Inglés i l'Ajuntament. Aquest any la cita arriba amb novetats importants: per una banda es vol potenciar el caràcter més popular i festiu i, per això, s'ha optat per prescindir de la Mitja Marató i de la prova de 10 quilòmetres, per centrar-se en exclusiva en la carrera de 5.000 metres i les Minicurses infantils. En segon lloc, i en motiu d'aquesta nova orientació, d'estrenarà un circuit més urbà, que vol introduir més la prova a la ciutat i els carrers més cèntrics.

Segons ha apuntat avui, en la presentació de les proves, la regidora d'Esports, Isabel Muradàs, l'Ajuntament està treballant per situar en una nova data, segurament a la tardor, la Mitja Marató. Tot i els canvis, les curses Ciutat de Girona esperen uns 2.500 atletes, amb el reclam que les inscripcions són de franc. Tots els participants que s'apuntin a les curses a travès d'internet rebran un dorsal personalitzat amb el seu nom, segons han anunciat els organitzadors.