«Jugar la Final Four de la UEFA Youth League és una experiència única»

El juvenil del Barça juga avui a Nyon (Suïssa) contre el Salzburg (13.00, beIN Sports) la primera de les semifinals de la final a quatre de la UEFA Youth League, una Champions per a equips juvenils, buscant un lloc a la final de diumenge contra el guanyador de l'altra eliminatòria: Madrid-Benfica. L'equip blaugrana l'entrena l'exjugador del primer equip Gabri, amb el bescanoní Albert Jorquera, i entremig de moltes promeses destaca Oriol Busquets. El jugador de Sant Feliu de Guíxols és un migcampista de divuit anys que ha estat moltes temporades a La Masia on, des de fa temps, se'l compara amb un altre Busquets, Sergio. «És veritat que en compartir la mateixa posició intentes adquirir moltes característiques del seu joc, però no cal fer-ho tot igual», explica Oriol Busquets, que, a banda d'assegurar que té «moltes ganes» que el Girona pugi a Primera Divisió, admet la il·lusió que li genera aquesta competició europea: «És una experiència única i això es nota molt. La meva família i els amics de Sant Feliu seran a Nyon».

Com afronta l'equip la final a quatre?

Molt motivats per poder gaudir d'aquesta experiència, que és única i que pocs jugadors poden tenir. Sabem que és el premi de la bona feina durant tota la temporada i ara, a intentar fer-ho el millor possible.

Què en saben del primer rival, el Salzburg?

Pel nom sembla que sigui desconegut però per arribar a la final a quatre tots els equips són molt bons i han de tenir alguna cosa. Sabem que són forts físicament, saben a què juguen i hem de fer un molt bon partit per derrotar-los.

Pensen que serà un partit en què el Barça haurà de dur el ritme del joc i ells actuaran al contraatac?

Sí, en principi aquesta serà la tendència del partit. Nosaltres sempre volem tenir la pilota i tenir el domini i això és el que segurament ens trobarem. A partir d'aquí, caldrà parar les virtuts del rival, saber aturar el seu joc i disposar de les millors ocasions.

Si el Barça ha d'imposar el seu ritme, el joc d'Oriol Busquets és fonamental...

Intento fer el possible per ajudar l'equip en aquesta tasca, aquesta és la meva feina.

Busquets-Busquets, dos jugadors, el del primer equip i vostè que juguen a la mateixa posició. En què s'assemblen i en què no tant?

És veritat que en compartir la mateixa posició intentes adquirir moltes característiques del seu joc, però no cal fer-ho tot igual. Cadascú té les seves virtuts i aquestes són les que s'han d'aprofitar.

Va començar a jugar a Sant Feliu. Què en recorda, dels seus inicis allà?

Va ser poc temps perquè vaig venir al Barça molt petit. Recordo molts moments, companys i entrenadors fenomenals que em van ajudar a arribar on soc ara. He de donar les gràcies a l'Escola de Futbol de Sant Feliu per tot el que em va donar.

Tindrà claca, a Nyon, de Sant Feliu?

Sí, la meva família i els meus amics. És una experiència única i això es nota molt.

Sent de Sant Feliu de Guíxols suposo que segueix la trajectòria del Girona en el seu intent de pujar a Primera. Què significaria per a la demarcació que ho aconseguís?

Seria una fita molt important, que el Girona pogués accedir al punt més alt del futbol. Tinc moltes ganes que el Girona pugi per fer més gran l'equip i que la ciutat tingui més repercussió.