L'Avenida anuncia la renovació d'Ortega de cara al curs vinent

Ahir, a sis dies per començar la final de lliga, el Perfumerías Avenida va anunciar la renovació del tècnic català Miguel Ángel Ortega per a la temporada vinent. «Els resultats són importants, però la forma de jugar també ho és. Podem guanyar o perdre però la lluita sempre és present en el seu equip», va explicar ahir el president de l'Avenida que, igual que l'entorn i els aficionats de Salamanca, sembla molt satisfet amb les idees de bàsquet d'Ortega, que va arribar al club castellà pocs dies després de ser acomiadat a Girona a mitjans de la temporada passada. Amb el Perfumerías Avenida, Miguel Ángel Ortega ha guanyat una lliga, una copa i una Supercopa i es va quedar a un pas de la final a quatre de l´Euroliga perdent contra el Fenerbahce de Candance Parker a quarts de final. «Estic en deute amb l'Avenida. En un moment dolent per a mi, després de sortir de Girona, em van cridar de l'Avenida i això per a un entrenador és molt gran», va dir ahir Miguel Ángel Ortega després de firmar la renovació per un any més.