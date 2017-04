Nora Fernández es queda fora de la final de l'Europeu de Cluj (Romania)

La gimnasta del CG Salt i recent campiona d'Espanya, Nora Fernández, es va quedar ahir fora de la final del concurs complet que es disputen a Cluj-Napoca (Romania). Amb una puntuació de 50.165, Fernández va quedar en la posició trenta. Sí que disputaran la final la sevilla Ana Pérez, vintena amb 51.158, i la mallorquina Cintia Rodríguez (21ena, amb 51.065). No hi haurà presència espanyola en cap de les finals per aparells de dissabte i diumenge, mentre que Rodríguez i Pérez disputaran avui la final del concurs complet.