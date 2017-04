El Rally Costa Brava Històric arrenca avui a Palamós amb 90 participants

Des d'avui i fins diumenge Palamós farà olor de motor i cotxes antics. Aquesta tarda arrenca la XIV edició del Rally Costa Brava Històric amb la participació de més de 90 equips que faran del passeig del Mar l'autèntic punt neuràlgic de la competició amb la celebració de totes les sortides i arribades de les etapes. Els vehicles faran cap a un miler de quilòmetres per carreteres de Girona i Barcelona, sempre amb sortida i arribada a Palamós. Es tracta de la segona de les sis proves puntuables pel Trofeu FIA de ral·lis històrics en la qual prenen part algunes motos i vehicles Eco.



Encara que tota la base i infraestructura està ubicada a Palamós, el Rally Costa Brava Històric compta amb els municipis de Banyoles, Puigcerdà i Viladrau com a col·laboradors, en els nuclis urbans dels quals el ral·li efectuarà una parada durant el seu recorregut. L'organització de la prova ha decidit que l'itinerari es mantingui en secret fins al mateix dia de la sortida per evitar els entrenaments en el circuit i d'aquesta manera fer que s'igualin les possibilitats amb els equips estrangers.



El director de la prova, Àlex Romaní, valora positivament el fet de portar el ral·li a Palamós, on ja s'ha confirmat que serà la seu de les tres pròximes edicions, segons Romaní: «Amb l'aposta que fem per Palamós li donem una nova dimensió al Ral·li perquè als participants els agrada provar nous canvis i a més, creiem que aquest poble encaixa perfectament amb la nostra filosofia».



Romaní considera que la participació que reuneix aquest catorzè Rally Costa Brava Històric és a tenir en compte perquè «hi haurà l'actual campió d'Europa d'aquesta disciplina, l'equip luxemburguès Christian Crucifix-Joseph Lambert, a banda, d'una representació de pilots immillorable». A partir de dos quarts de quatre d'aquesta tarda es donarà la sortida al primer participant i a la primera etapa d'un ral·li que coronarà als guanyadors amb el lliurament de premis que tindrà lloc a un podi instal·lat al Passeig del Mar de Palamós el diumenge a les onze del matí.



La història del Rally Costa Brava serà recordada en una exposició fotogràfica que podrà visitar-se a l'Hotel Trias, en el Passeig del Mar de Palamós, establiment on estarà basada la seu administrativa, l'organització i l'allotjament d'una bona part dels participants i de l'organització.