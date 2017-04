El Bordils rep amb la feina feta un clar aspirant a l'ascens

Amb la feina feta, la permanència assegurada a Plata, el Bordils afronta les tres últimes jornades de la lliga. Un tram de temporada que el portarà a jugar contra els tres primers classificats. Avui obre el foc el Palma del Río, segon, que visitarà el Blanc-i-Verd a partir de les 20.00. Segons a la classificació, un triomf aquest vespre els garantiria el bitllet per a la fase d'ascens.



«Ens falten tres partits molt xulos per jugar, i els podrem afrontar amb la tranquil·litat de tenir la feina feta. No em vull ni imaginar com estaríem si haguéssim arribat a aquest tram de calendari obligats encara a sumar punts, perquè al davant tindrem rivals d'alta exigència, que s'hi juguen molt», deia ahir Pau Campos. El Palma del Río arrossega molts problemes econòmics i l'ascens és gairebé obligat per a ells. La setmana vinent, també a casa, arribarà el Zamora. I la temporada es tancarà contra el líder Teucro, gairebé ja ascendit. «Dos dels nostres tres rivals seran gairebé segur a l'Asobal el curs vinent», apuntava el tècnic. Palahí, Mach i Jairo Montes no jugaran amb el primer equip per reforçar el filial a Mataró, a Primera Nacional.