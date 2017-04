Estira-i-arronsa per Neymar

La presència o no de Neymar al Madrid-Barça de demà al Santiago Bernabéu va ser el gran debat del dia ahir des del migdia en què el TAD (Tribunal Administratiu de l'Esport) es va reunir sense que el club blaugrana hagués presentat el recurs fins a la tarda, quan els serveis jurídics barcelonistes el van trametre. El Barça va confirmar la presentació al TAD del recurs contra la sanció imposada al brasiler Neymar i que s'havia fet dins del termini de 15 dies hàbils que determina la normativa en aquests casos. El club barcelonista disposa d'aquest marge, que s'inicia en el moment que rep el dictamen del recurs del Comitè d'Apel·lació que es va fer públic dijous. Segons el club, el recurs davant el TAD no es va presentar fins que es va fer una consulta prèvia davant la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) referent a una qüestió normativa.



Des del TAD s'assegura que no es tornaran a reunir i que, per tant, no hi haurà resolució, per la qual cosa Neymar no podrà jugar el clàssic. Però des del Barça, consultant la Federació Espanyola, asseguren que si fessin jugar Neymar la llei els empararien perquè la sanció no es pot executar fins que s'hagi esgotat la via administrativa. I això que el club és conscient que la llei és interpretable i que no hi ha antecedents d'un cas així. D'aquesta manera, si avui el TAD no es reuneix d'urgència i es pronuncia, el Barça podria decidir si el brasiler juga. La guerra jurídica encetada pel Barça en enviar el recurs un cop finalitzada la reunió del TAD podria obligar doncs a reunir-se de nou avui l'òrgan. Tot i això, en el cas que no ho faci, sembla complicat que el Barça es decideixi a fer jugar Neymar, ja que algunes fonts des de Madrid asseguraven que, en aquests casos, les sancions federatives tenen efectes immediats.



D'aquesta manera, doncs, caldrà veure com acaba el cas avui i si Luis Enrique Martínez aposta per incloure'l a la llista de convocats per jugar demà al Bernabéu. La plantilla blaugrana va gaudir ahir d'una jornada de descans abans de reprendre la feina avui per preparar el duel de demà. El tècnic asturià tindrà la baixa segura de Rafinha i la més que probable de Neymar. Ahir el croat Ivan Rakitic, titular contra el Juventus dimecres, va assegurar que el Barça és capaç de sumar els tres punts al Bernabéu sense Neymar. «Serà un gran partit. Tenim il·lusió i ganes i en això ningú ens pot guanyar», deia l'ex del Sevilla, que recorda que el Barça segueix viu a la Lliga. «Necessitem els punts per optar al títol».