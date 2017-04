Fortuny i Jiménez (Lancia), líders del Rally Costa Brava Històric

Després d'un total de 458 km de recorregut entre els quals s´hi van intercalar 14 trams de regularitat que totalitzaven 229 km, l'equip format per Carles Fortuny-Carles Jiménez (Lancia Beta Coupé) marxa capdavanter de la primera etapa del XIV Rally Costa Brava Històric, segona prova puntuable per al Trofeu FIA de Ral·lis Històrics de regularitat, que organitzat per RallyClassics s'està disputant aquest cap de setmana amb base a Palamós.

L'extraordinària eficàcia d'aquest equip, guanyador de múltiples proves d'aquesta especialitat, demostra una vegada més que és un dels favorits per a aquest difícil ral·li que compta amb els millors especialistes del moment. Després de Fortuny-Jiménez hi ha a escassa distància els belgues guanyadors en 2016, Yves Deflandre-Patrick Lienne (Porsche 911) i Carles Miró-Ivan Matavacas (Porsche 911 SC), els quals aquesta temporada porten ja dues victòries en el seu palmarès.

La segona etapa, que s'està disputant avui dissabte i que es perllongarà fins a ben passada la mitjanit, consta de 484,9 km dels quals 216 seran de regularitat repartits en 15 trams. El reagrupament per al dinar tindrà lloc a Viladrau (a partir de les 13.15h) i una altra parada està prevista a Puigcerdà (17.45h).