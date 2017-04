Madrid-Atlètic i Mònaco-Juventus seran les semifinals de la Lliga de Campions

Reial Madrid i Atlètic de Madrid, que van disputar les finals de la Lliga de Campions 2014 i 2016, s'enfrontaran en aquesta oportunitat a les semifinals a la recerca d'una plaça a Cardiff el proper 3 de juny, per la qual també lluitaran en l'altra eliminatòria el Mònaco i el Juventus. El sorteig celebrat ahir a la seu de la UEFA a Nyon va impossibilitar l'opció d'un nou enfrontament entre els equips madrilenys a la final.

El Reial Madrid va ser el primer a sortir, ia continuació va quedar servit el duel madrileny en la semifinal, com a la temporada 1958-1959, en què l'equip blanc també va sortir airós després de guanyar per 2-1 en el desempat jugat a La Romareda amb gols d'Alfredo di Stéfano i Ferenc Puskas. L´equip de Zinedine Zidane intenta ser el primer equip que revalida el títol continental sota el format de Lliga de Campions i l'Atlètic intentarà venjar-se de les dues últimes finals perdudes de manera agònica, la de Lisboa 2014 en la pròrroga i la de Milà 2016 a la tanda de penals. Aquesta temporada, a la Lliga, el Reial Madrid va vèncer per 0-3 al Vicente Calderón i en la tornada, al Bernabéu, tots dos equips van empatar a un gol. L´anada serà al Bernabéu i la tornada al Calderón. El Madrid arriba a semifinals invicte després de superar en les eliminatòries directes Nàpols i Bayern Munic, i l'Atlètic ha mostrat les seves millors qualitats, amb sobrietat, serietat enrere i eficàcia, i s´ha desfet de Bayer Leverkusen i Leicester.

En l´altre emparellament jugaran el Mònaco, la gran revelació del torneig, que va iniciar la competició a la fase prèvia, i el Juventus, la confirmació del retorn d'un gegant.

A la temporada 1997-98 ja es van enfrontar en aquesta ronda. L'equip italià va ratificar els pronòstics i va passar per un global de 6-4 després de guanyar a Torí per 4-1 i perdre a Mònaco 3-2. Després en la final va caure a Amsterdam davant el mateix Madrid amb gol de Mijatovic. El conjunt de Leonardo Jardim ha eliminat el Manchester City i el Borussia Dortmund a vuitens i quarts, mentre que el Juventus ha fet el mateix imposant-se amb autoritat al Porto i al FC Barcelona.