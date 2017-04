El Palafrugell és d'OK Lliga

Els de Xavier Garcia Balda han aconseguit avui l'anhelat ascens a OK Lliga i situen, d'aquesta manera, un club històric a les nostres comarques, com el Palafrugell, per primer cop a la màxima competició estatal.

Un contundent 4-0 davant l'Asturhockey, amb gols d'Aldrich, Duran (2) i Brugué han fet possible que els baix-empordanesos vegin el somni fet realitat.