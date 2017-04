El Palafrugell pujarà a l'OK Lliga si avui guanya per més de dos gols

Les comarques gironines poden tenir des d'avui a quarts de deu del vespre un nou equip a l'OK Lliga: el CH Palafrugell. Per certificar-ho, els líders de Primera Nacional hauran de guanyar per dos gols o més de diferència davant l'AsturHockey de Grado (Astúries), equip que ocupa la tercera posició de la classificació. El partit, que omplirà de gom a gom les 400 localitats del pavelló, arrenca a les 20.00.



L'equip que entrena Xevi Garcia Balda ha estat preparant a consciència el partit, on a part de l'apartat tècnic caldrà tenir present els «intangibles» per aconseguir l'ascens. El paper de l'afició serà fonamental per acompanyar al seu equip al somnni: aconseguir l'ascens a l'OK Lliga. Els de Palafrugell no tenen cap baixa i tota la plantilla estarà disponible per intentar certificar l'èxit tot just després de dues temporades a la Primera Nacional.