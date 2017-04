Una plata per al «Búfalo»

El castelloní Iñaki Fernández, que va morir als 26 anys el passat 11 d'abril, víctima d'una llarga malaltia, va penjar-se ahir una medalla de plata pòstuma al Campionat d'Espanya de futbol universitari. La Universitat de Girona, l'equip que tantes vegades havia defensat, no va poder en la final contra la potent UCAM de Múrcia (2-1), però la segona posició va tenir un sabor gloriós per a un grup de jugadors molt joves, que principalment juguen habitualment a Segona Catalana en clubs com el Bosc de Tosca, el Bescanó, el Cassà i el Banyoles. Fernández, que darrerament militava a l'Esplais, era conegut com el Búfalo. I una samarreta amb el seu mot i el dorsal «9» va ocupar un lloc a la banqueta i també va pujar al podi. La UdG, que va ser campiona de Catalunya per penals, tombant la Universitat de Vic als penals, mai havia arribat a una final del campionat d'Espanya i l'any que ve, si troba el finançament necessari, que ja ha començat a buscar, té plaça als Mundials universitaris que es faran als EUA, a San Antonio.



«Ha sigut una experiència espectacular, però el més emocionant ha sigut poder-li dedicar aquesta plata a ell», explicava ahir el tècnic de l'equip gironí, Berto Lladó, que exerceix de segon entrenador del Llagostera B, a Primera Catalana. Iñaki Fernández havia vestit les samarretes de l'Esplais, Miapuesta Vilajuïga, Sant Miquel de Fluvià, i del futbol base del Figueres i del Girona, i la seva mort va ser un dolorós cop per al futbol regional de la província. Lladó va afegir que «era un emblema, una persona molt estimada».



La UdG es va plantar a la final després d'acabar líder del seu grup gràcies a la diferència de gols. En les dues primeres jornades va empatar 1-1 contra la Universitat de Granada i Deusto. Dijous la golejada per 6-2 contra la Universitat Europea de Madrid va ser determinant. A la final es va trobar la potent UCAM, que té un equip al futbol professional que, precisament, demà visita el Girona a Montilivi. Tres futbolistes que ahir van jugar contra la UdG s'hi entrenen habitualment. Molts tenen perfil de Segona B.



Lladó no ha pogut convocar futbolistes habituals com Mamau i Vergara (La Jonquera) per al Campionat d'Espanya perquè els empordanesos s'estan jugant la continuïtat a Tercera. Però tot i això l'equip va plantar cara a la UCAM i, fins i tot, en els últims instants, va tenir un contraatac per empatar. El gol de la UdG el va marcar Pau Viella (Bescanó).



La UCAM va presentar un bloc pensat per guanyar el títol. La Universitat Católica San Antonio, de Múrcia, té equips professionals de futbol i bàsquet, i ha donat suport acadèmic i econòmic a esportistes de nivell com els gironins Jennifer Pareja i Joel González.