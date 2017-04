Assaltar el Bernabéu amb la incògnita de si Neymar jugarà

El Reial Madrid i el Barcelona protagonitzen avui el clàssic al Santiago Bernabéu, decisiu per al títol, amb el Barça obligat a guanyar per mantenir el pols al conjunt blanc i no dir adéu a la lluita pel títol. Serà un duel marcat per la presència o no de Neymar, al qual el Barça té previst fer viatjar a Madrid a l'espera de si es resol el seu cas. La batalla judicial entre el Barça i el TAD va viure ahir un nou capítol després que el club demanés en un comunicat a l'organisme que dicti una resolució sobre la sanció al brasiler i, que en cas que confirmi el càstig, n'atorgui la suspensió cautelar. La versió del Barça responia a la desconvocatòria de la reunió d'urgència del TAD prevista per ahir per culpa que no es van poder localitazar dos dels seus membres. El TAD, en una nota prèvia, donava Neymar per sancionat, però el Barça va al·legar que això no era una ressolució oficial.

Al Barça només li serveix la victòria al Bernabéu. Guanyar i esperar o perdre i acomiadar-se de la Lliga. No té cap marge d'error a casa del gran enemic, on buscarà esgotar les seves opcions en l'últim clàssic de Luis Enrique com a tècnic blaugrana. La seva irregularitat l'ha portat a aquest punt. Els seus resultats, especialment com a visitant, l'han conduït al límit. En el clàssic es dissiparan pràcticament tots els dubtes. Tenen tres punts i un partit menys que un Madrid que encara té pendent la visita al Celta.

Saben els blaugrana que estan davant la seva única oportunitat, just uns dies després d'haver quedat eliminats de la Lliga de Campions a mans de la Juventus, pel que necessiten superar aquest mal moment per no quedar-se únicament amb la Copa del Rei com a objectiu del curs.

Messi ha de tornar a liderar un moix equip blaugrana que possiblement haurà d'improvisar una davantera davant la possible absència per sanció de Neymar, expulsat a Màlaga i sancionat amb tres partits, tot i que el Barça no aclarirà fins a última hora si l'alinearà o no, degut a la poca fermesa de la decisió del TAD. Luis Enrique rumia dos dibuixos tàctics. Podria recuperar el 3-4-3, després de jugar amb 4-3-3 davant la Juventus, o bé repetir l'experiment fallit davant els italians. En el primer dels casos, tornaria a comptar d'inici amb Mascherano, qui acompanyaria Piqué i Umtiti, els dos centrals de referència de l'equip en els últims partits. En la línia de quatre, situaria Busquets com a mig centre per darrere de Rakitic, Iniesta i Gomes. A la davantera, amb Messi i Suárez com a segurs, podria entrar Alcácer, com ja va fer contra la Reial Societat, o fins i tot decidir-se per Sergi Roberto per la dreta, com va ocórrer la temporada passada.

El Madrid, crescut després d'eliminar el Bayern de la Lliga de Campions, té a la seva mà fer un pas de gegant cap al seu gran objectiu del curs, tornar a regnar a la Lliga, en un escenari somiat, davant el seu gran rival, al qual pot veure perdre tots els títols grans en cinc dies. Zidane sap que és el moment desitjat per a qualsevol madridista i intenta rebaixar la pressió, treure importància al duel. Però és conscient que el seu primer clàssic com a tècnic al Bernabéu, no ho és. Torna Bale, recuperat de la seva setena lesió de soli, i obliga Zidane a decidir. Apostar pel gal·lès el condiciona a tornar al 4-3-3 i tenviar a la banqueta Isco Alarcón en un moment excel·lent. També Marco Asensio ha presentat amb brillantor la seva candidatura a la titularitat. És el gran dubte per aclarir del seu equip titular i veure qui acompanyarà Cristiano i Benzema, ambdós en estat de gràcia, a la davantera.