La derrota contra el Reus a Palau manté el Girona a prop del perill

El Citylift Girona no va poder amb el potent Reus Deportiu i va haver de cedir la derrota davant els tarragonins. Els gironins, que van veure com a la primera part els visitants aconseguien avançar-se en el marcador, primer amb un gol de Platero (m. 6) i un altre de Marc Torra (m. 10). Els de Ramon Benito van intentar reaccionar davant els reusencs, però sense encert de cara a porteria.



A la represa, la sort els va ser més favorable i Raül Pelicano va aconseguir escurçar distàncies als cinc minuts, però Marc Torra va voler evitar disgustos als roig-i-negres, segons classificats rere el FC Barcelona i, a deu segons per al final, va establir el definitiu 1-3.



A cinc jornades per al final, el Citylift Girona es manté en dotzena posició, amb 25 punts, només dos per sobre del descens.