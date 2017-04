El Figueres vol sumar per oblidar-se dels compensats

Després de tres partits sense conèixer la victòria, la Unió vol tornar a sumar els tres punts en la seva visita al camp de la Montanyesa (12 h). Serà un partit complicat i davant un rival que, amb 39 punts, està en plena lluita per evitar els descensos compensats. «Hem de trobar el camí de la permanència definitiva. Serà un partit molt complicat però l'equip està mentalitzat», destacava el tècnic del Figueres, Chicho. Només una sola victòria en tota la temporada per als figuerencs a domicili no fa ser optimista, però l'equip «té clar com ha d'afrontar el partit», assegura l'entrenador, que tindrà a la seva disposició tots els futbolistes de la plantilla per afrontar el partit. Els tres punts donarien al Figueres una tranquil·litat gairebé absoluta.