La Jonquera es juga mitja lliga a casa contra el Manlleu

«Tot el que no sigui guanyar serà complicar-se molt la permanència», destacava el tècnic de La Jonquera, Enzo Galli, abans del partit d'aquesta tarda, a Les Forques, contra el Manlleu (17 h). Només dos punts separen els jonquerencs, en plaça de descens directe davant els manlleuencs, fora del descens a Primera Catalana. La victòria és essencial per a La Jonquera per, quedant tres jornades per jugar, evitar una plaça de descens directe de categoria. Per tant, el duel contra el Manlleu és de vida o mort: en cas de derrota, els gironins podrien quedar, en el millor dels casos, a quatre punts de la permanència amb només nou en joc. «Hem de fer un molt bon partit, estem treballant bé», destacava Galli, que només té la baixa segura de Pujol per lesió.