L'Espanyol topa amb l'Atlètic

L'Atlètic de Madrid es va sobreposar a la fam de l'Espanyol a Cornellà-el Prat amb la inspiració de Griezmann, que va sentenciar el duel a un quart d'hora per al final. La derrota deixa al conjunt blanc-i-blau una mica més lluny d'Europa, i podrien acabar la jornada a quatre punts del quart i a sis del sisè.



El partit estava sent bastant igualat amb lleuger domini espanyolista, encara que als dos equips els faltava punteria. Al primer temps l'Atlètic de Madrid amb prou feines va veure porteria i l'Espanyol, tot i combinar i arribar a l'àrea amb criteri, es desfeia a prop dels dominis d'Oblak. Els de Simeone no estaven fins en atac, potser pel desgast a la Champions, però no són la millor defensa de la Lliga per casualitat. Godín i Savic no cedien a un rival que posava el focus de les seves accions en Caicedo, que intentava imposar el seu físic, i Piatti, que feia el mateix amb la seva velocitat.



A la represa, Quique Sánchez Flores mantenia la seva idea inicial. El seu equip semblava més revolucionat, incisiu i amb gana. Piatti va disposar de dues ocasions en els primers deu minuts que van aixecar Cornellà-el Prat. Mentrestant, els madrilenys mostraven un joc deslluït i imprecís. L'Espanyol, per poc, manava, tot i que de mica en mica perdia l'ímpetu. No hi havia un dominador clar. Al minut 70, de tota manera, tot va canviar. Primer va amenaçar Gameiro, molt sol davant Diego López, encara que va fallar la rematada. Però Griezmann sí va estar encertat en aprofitar un rebuig després d'un xut de Saül. Va enganxar la pilota al pal i va superar el porter gallec per posar el 0-1 al marcador.



L'Espanyol va buscar la reacció immediata. Llavors va aparèixer Oblak, silenciant el que suposava la jugada de l'empat. L'Atlètic de Madrid va evitar riscos en els últims minuts i la seva presència a l'àrea blanc-i-blava ja era anecdòtica. Els catalans, per la seva banda, intentaven enderrocar el sòlid mur matalasser. Encara que les seves oportunitats van ser escasses: un xut molt llunyà de Baptistao que va atrapar Oblak i poc més. L'Espanyol trenca la ratxa de quatre victòries seguides a casa.