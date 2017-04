El Llagostera juga a Badalona amb la intenció de lligar la permanència

L'actual bona ratxa que viu el Llagostera ha de servir per trencar la sequera de triomfs a fora i ,de passada, segellar gairebé definitivament la salvació quan només restin tres jornades per al final. Des del triomf a Sabadell el passat 2 de novembre, el Llagostera ha jugat onze partits més a domicili i l'alegria en forma de tres punts no s'ha tornat a repetir. Aquesta tarda (17.30 h) al remodelat Estadi Municipal de Badalona, els gironins intentaran posar el punt i final a les onze jornades sense pescar els tres punts lluny de Palamós, en la visita al camp d'un equip situat en la quarta plaça i que lluitarà de valent davant la pressió dels immediats perseguidors.



Davant els escapulats, Alsina recupera al lateral dret Javi Chica, sancionat contra l'Eldenc, mentre que Álex Colorado i Pablo Sánchez són dubte fins a darrera hora. Els llagosterencs volen tancar més aviat que tard la permanència, però perquè això passés avui caldria que succeís una carambola realment improvable.



En el partit de la primera volta a Palamós es va veure un partit intens i amb coratge que va acabar 2-2. Els homes d'Alsina només han perdut un partit dels últims set, contra el Barça B, i només té perdut l' average amb un rival directe, l'Espanyol B. El factor Manel (14 gols), a l'agenda d'equips que ja saben que disputaran el play-off, és una de les millors armes llagosterenques.