Luis Enrique admet que és «una final» mentre Zidane diu que no són favorits

Mentre Luis Enrique admetia sense cap mania que el partit d'aquest vespre és una «final», Zinedine Zidane es treia la pressió de sobre negant que el Reial Madrid sigui «favorit» al partit. El tècnic blaugrana assegurava ahir que els seus homes encaren el partit com un «estímul perfecte i beneficiós» després de l'eliminació a la Lliga de Campions a mans del Juventus. «És una jornada decisiva. Aquesta vegada serà un clàssic dels que poden sentenciar la Lliga o deixar-la molt oberta. Per a nosaltres significa una final. Només ens val la victòria», afegia l'asturià. L'asturià va defensar la «correcta» postura del club en el cas Neymar i va destacar que està «preparat per jugar el partit amb ell o sense».



Mentrestant, Zinedine Zidane va voler restar transcendència al partit. «No serà decisiu. Ens queden set finals per acabar la Lliga i el clàssic amb el Barça n'és una més», destacava. El francès nega que el Madrid sigui favorit. «Potser la gent, des de fora, s'ho pot pensar però no és així». Zidane va elogiar novament el portuguès Cristiano Ronaldo. «Sempre sobresurt en les grans cites i confiem que demà (per avui) ho torni a demostrar».