Nadal i Ramos es veuran les cares a la final de Montecarlo

Rafael Nadal i Albert Ramos s'han citat per disputar la final del Torneig de Montecarlo. Ramos, el primer a classificar-se, ha culminat una setmana fantàstica en la que va aconseguir desfer-se de David Murray i arribava, després de la seva victòria davant el francès Lucas Pouille (6-3, 5-7 i 6-1), a la seva primera final de Masters 1000. De la seva banda, el balear aconseguia desfer-se per la via ràpida del belga David Goffin (6-3 i 6-1), botxí del serbi Novak Djokovic. La final, quarta final entre espanyols en aquest escenari, es disputarà a les 14.30 hores.