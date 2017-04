Neymar es queda a casa

La presència d'Arda Turan, la baixa de Jérémy Mathieu i la decisió de deixar a Barcelona Neymar Jr. és el més destacat de la convocatòria feta pública pel club blaugrana per al partit d'aquesta nit al Bernabeu contra el Reial Madrid.

A més també viatjarà amb l'equip Aleix Vidal, encara que el carriler del Barça segueix recuperant-se de la seva lesió i no té l'alta mèdica per jugar. Els altres dos lesionats, Mathieu i Rafinha, no són a la llista.

En el cas de Mathieu, el defensa francès té molèsties al tendó d'Aquil·les del peu dret i es desconeix quin serà el període de baixa. Finalment el club "davant la incertesa legal" en el cas de Neymar ha decidit no convocar el brasiler.

La llista de convocats està composta per Ter Stegen, Cillessen, Piqué, Rakitic, Sergio Busquets, Denis Suárez, Arda, Andrés Iniesta, Luis Suárez, Leo Messi, Mascherano, Paco Alcácer, Jordi Alba, Digne, Sergi Roberto, André Gomes, Aleix Vidal (sense alta mèdica), Umtiti i Aleñá.