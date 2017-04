Eufòria entre els culers reunits per veure el partit

Com passa cada cap de setmana, els seguidors culers es van reunir al seu punt de trobada per disfrutar del partit del Barça. En un clàssic, l'ambient s'intensifica i tots els seguidors del Barça van viure amb molta intensitat el partit que va acabar amb victòria pels interessos barcelonistes, que veuen com tornen a tenir clares opcions per guanyar la lliga quan només queden cinc jornades pel final. Lògicament es va celebrar molt el gol guanyador de Leo Messi al temps afegit, amb alguns petards també pels carrers de la capital gironina. També es van veure escenes de seguidors dels dos equips veient el partit junts.