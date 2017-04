El filial del Girona supera l'Hermes i s'aferra a la lluita per a la permanència

Un solitari gol de Karim va donar la victòria al Girona B en el partit que l'enfrontava a l'Hermes al Municipal de Sant Ponç. Els de Javi Garcia aprofiten aquest triomf per situar-se a sis punts de la zona de descens directe, que marca el Masnou, amb 29 punts, mentre que l'Hermes, amb la derrota i la victòria, el dissabte, de l'Avià, passa a ser el cuer de la categoria.



Els de Javi Garcia van sortir al camp conscients que aquesta era una bona oportunitat per sortir de la zona baixa de la taula, i van apretar des del prinicipi. Fruit d'això va arribar el primer gol, quan tot just es complia un quart d'hora de joc (Karim, m.18). Els gironins, però, tot i intentar-ho, no van poder acabar de tancar el partit i van estar, fins al minut 90, caminant sobre la corda fluixa.



Al final, però, tres punts vitals de cara a la permanència i a pensar en el proper rival, el derbi davant el filial del Llagostera, un partit en què volen encadenar la quarta jornada sense perdre.