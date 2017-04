Fortuny i Jiménez (Lancia Delta Coupé) guanyen el Rally Costa Brava Històric

Carles Fortuny i Carles Jiménez (Lancia Beta Coupé) van ser els guanyadors finals del Rally Costa Brava Històric després d'una dura batalla amb Carles Miró-Ivan Matavacas (Porsche 911 SC) i amb els belgues Yves Deflandre-Patrick Lienne (Porsche 911 Carrera RS). En motos, Oriol Nubiola-Ignasi Guàrdia (Honda Dominator) van ser els més ràpids per davant de Susanna Permanyer-Pili Jiménez, que també van pilotar una Dominator. Finalment, Xevi Ardite-Elsa Sererols (BMW 218D Active Tourer) es van imposar en la nova categoria ECOSeries. El Rally Costa Brava Històric ha canviat en aquesta edició Lloret per Palamós com a centre neuràlgic i va reunir més de 90 equips en un itinerari de 942,9 km de recorregut dividits en dues etapes.