Joan Mármol deixarà el Palamós a final de temporada

Primera derrota del Palamós en l'any 2017 a casa i primera victòria del cuer Júpiter en tota la temporada lluny de la Verneda, tot plegat el dia en que el tècnic Joan Mármol va anunciar emocionat, que posa el punt i final a la seva etapa com a entrenador del Palamós.



El 14 de maig a Vilassar de Mar, Mármol posarà el punt i final a tres temporades dirigint la nau palamosina i a 104 partits oficials a la banqueta. Entre llàgrimes i acompanyat del seu cos tènic va agrair el seu suport a tot el club, afcionats i família.



Pel que fa al partit, la lògica i les matemàtiques en el futbol no existeixen i això va quedar clar ahir a l'estadi, el Júpiter va poder celebrar la primera victòria fora de casa. El primer avís el va protagonitzar Narcís Barrera al minut 17, aquest va ser el preludi del primer gol dels palamosins que va arribar quatre minuts després quan el davanter africà Agi Dambelley va superar a Andrés. Al minut 30, el mateix Agi va ser objecte d'un penal que el col·legiat Muñoz Barquero va obviar i que hagués pogut canviar la pel·lícula que havia de venir. A 3 minuts del descnas, un xut des de la frontal de Prat va fer pujar l'empat al marcador.



A la segona meitat el domini va passar a mans del Júpiter, mentre que el bagatge ofensiu del degà va ser escàs. Fruit de la major possessió i perillositat dels barcelonins, van arribar aproximacions a l'àrea de Manzano, en les que el porter local va haver d'intervenir. Al minut 86 una centrada d'Abou va ser rematada per Mechi amb el cap en la primera pilota que tocava el jugador barceloní. Gerra d'aigua freda del cuer.



La inesperada derrota davant el Júpiter va quedar en un segon terme per l'anunci de l'adeu de Mármol del club dels seus amors.