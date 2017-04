L'Estartit necessita una carambola per continuar jugant a Segona Divisió

L'empat dissabte de l'Estartit davant el Sabadell, rival directe en la lluita per evitar el descens de categoria, deixa l'equip del Baix Empordà amb una sola oportunitat, i no depenent d'ell mateix, de cara a mantenir la categoria la propera temporada. En la penúltima posició de la taula, amb 23 punts, ho tindrà bastant complicat, sobretot perquè dependrà dels resultats que facin Sabadell i Pallejà. Amb una victòria de qualsevol dels dos conjunts, les baixempordaneses s'acomiadarien de l'elit del futbol femení, en què s'han guanyat a pols el qualificatiu d'equip clàssic, i baixarien a Preferent.



Les blanc-i-vermelles jugaran el proper cap de setmana al camp de l'Igualada, un rival que voldrà posar-los les coses molt difícils després que, al Municipal de l'Estartit, les de Robert Cornfield els guanyessin 5-1 a la primera volta, però confien a aconseguir un bon resultat, única opció per seguir pendents dels resultats en els altres camps.



El Sabadell és qui més fàcil ho té, ja que amb un empat a casa davant el Seagull badaloní en tindria prou. El Pallejà necessita guanyar davant el Collerense i esperar la derrota de les vallesanes per ocupar la primera posició de permanència, mentre que per l'Estartit les opcions de salvació depenen d'una carambola.



El tècnic del conjunt baixempordanès, Robert Cornfield, va comentar que «les noies van quedar afectades per la derrota i ara hem d'afrontar una situació en la qual no depenem de nosaltres».