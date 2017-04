Nadal supera Albert Ramos en la final de Montecarlo

Rafa Nadal es va imposara ahir al català Albert Ramos, per 6-1 i 6-3 en 76 minuts enla final del torneig de Montecarlo, per guanyar aquest Masters 1.000 per desena vegada. En el seu millor partit de la setmana, Nadal va conquistar el títol 50 sobre terra batuda, de manera que supera l'argentí Guillermo Vilas, amb un més, el 70 en total del seu palmarès i el 29è Màsters 1.000. Aquesta setmana, Nadal serà una de les atraccions del Godó, a Barcelona.