Nou punts en joc per decidir un títol abans de jugar el «play-off»

Abans de començar, el partit plantejava la situació que l'Olot podia sortir de Peralada com a campió de Tercera Divisió. Necessitava sumar els tres punts per deixar sentenciada la lliga i centrar-se, al cent per cent, en la fase de promoció d'ascens a Segona Divisió B. Era el desig dels de la Garrotxa, lògicament, tot el contrari que els del Peralada. Amb una ambició màxima, els d'Arnau Sala van fer un gran partit per tornar a entrar de ple a la lluita per la lliga.



Els xampanyers surten reforçats, a tres punts dels olotins i a més a més amb el goal average guanyat. Queden tres partits fins al final, nou punts en joc on encara poden canviar molt les coses. L'equip d'Arnau Sala té clar que no pot fallar i amb la moral alta visitarà el proper diumenge el Manlleu, un equip tocat i en zona de descens a Primera Catalana tot i que també tindrà molt en joc. A priori, més complicat ho tindrà l'Olot, que rep la visita del Vilafranca, tercer classificat. És un partit que segurament tenen marcat en vermell tots dos conjunts. Serà el primer dels dos enfrontaments consecutius que té a casa l'equip de Calderé, ja que en la penúltima jornada rebrà un Castelldefels que estarà lluitant per evitar les places de descens. Ja a l'última jornada, el derbi de Bracons al camp del Manlleu tancarà la lliga pels de la Garrotxa. Pel què fa als interessos del conjunt xampanyer, en les dues últimes jornades el Peralada rebrà la visita de l'Ascó i finalitzarà el campionat a Barcelona, al camp del Júpiter.





Olot es mobilitza a Peralada



Més de mig miler de seguidors de l'Olot es van desplaçar fins a Peralada per presenciar el partit del seu equip. És habitual que quan el seu equip jugui a casa, en la majoria de partits superin els 1.000 espectadors. També que a domicili es desplacin, però en el partit d'ahir van fer-ho en massa. Gairebé una hora abans de començar, el Municipal de Peralada ja estava tenyit de vermell i van col·laborar a omplir el camp, on hi havia més de mil persones. L'eufòria de la parròquia garrotxina va arribar amb el gol d'Hèctor Simon, però van tornar cap a casa amb disgust per la derrota del seu equip.