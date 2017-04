Objectiu complert: salvats

A la UE Llagostera-Costa Brava ja poden pensar en una altra cosa. És el premi pel triomf aconseguit (0-1) contra el Badalona, que, unit a la resta de marcadors, allunya definitivament els gironins del descens directe deixant també coll avall eludir la zona de promoció. Tant és així que fins i tot n´hi ha que miren a la Copa del Rei.

Amb la permanència pràcticament a la butxaca però pendent de certificar-la de manera matemàtica, els d´Oriol Alsina visitaven un dels conjunts que millor futbol estan fent aquesta temporada, cosa que ha permès als badalonins lluitar per estar entre els quatre primers classificats. Una mostra de la dificultat del partit és que fins ahir era, juntament amb Barcelona i Alcoià, l´equip amb menys derrotes de la categoria. Només 6. Per contra el Llagostera arribava a la cita havent encadenat la millor ratxa de resultats, amb quatre jornades consecutives sense perdre. El tècnic gironí recuperava Chica i va introduir tres novetats a l´alineació, amb Maynau per banda dreta, Marc Martínez al centre del camp i el que acabaria sent principal protagonista del duel, Rafa Jordá, acompanyant Manel a la punta d´atac.

A l´inici les coses no van sortir com estava previst, i els locals van dominar el primer quart d´hora atacant a través de joc de combinació i molta mobilitat. Ja al minut dos, Gerard Oliva va deixar la pilota amb el pit a la frontal de l´àrea per Sandro perquè xutés per sobre el travesser. Poc després Moragón va haver de rebutjar amb els punys una centrada molt tancada de Victor Garcia que anava a l´escaire. En la tercera arribada del Badalona, totes des de lluny, Gerard Oliva va intentar obrir el marcador amb una vaselina poc encertada. El primer avís dels gironins va glaçar l´estadi. Manel va rematar de cap al pal un servei de falta lateral servit per Pitu, que, només dos minuts més tard, va obligar el porter Morales a intervenir per treure un llançament des de la frontal. El Badalona va tenir una nova ocasió per marcar abans del descans en un mal rebuig defensiu que Guzmán va rematar, però que el porter balear va aturar de forma espectacular aixecant-se des de terra i enviant a córner.

Amb 0-0 i alternatives a les dues àrees, els dos equips van marxar al vestidor amb la sensació que podrien haver obtingut avantatge. La segona meitat va començar igual que la primera, amb una acció perillosa dels locals per part de Guzmán que novament va acabar a les mans de Moragón. Res més fins al minut seixanta. El Llagostera va recuperar una pilota al centre del camp i amb el Badalona atacant, el que va permetre als gironins construir una ràpida contra que després de passar pels peus de Marc Martínez i Manel va resoldre amb molta qualitat Rafa Jordá, aconseguint el seu primer gol de la temporada. El davanter va rebre una passada a la frontal de l´àrea per superar la sortida de Morales amb una vaselina que va acabar pujant al marcador després de tocar al pal. Un cop més el talent del Llagostera va ser decisiu per avançar-se, encara que com en altres ocasions el gol va donar pas que l´equip fes un pas enrere per conservar la diferència.

L´entrada de Masó pel golejador de la jornada va evidenciar la voluntat d´assegurar el triomf. En canvi la necessitat dels locals per puntuar va provocar que augmentessin la pressió i s´aboquessin a l´atac, primer amb una jugada personal de Toscano sense conseqüències.

Molt més clara va ser la que va tenir Aleix Coch a vint minuts del final rematant ajustat al pal un córner des de l´esquerra. Una pilota penjada que es va passejar per l´àrea i un cop de cap llançant-se en planxa per part d´Ivan Agudo, van ser els últims intents d´un equip que atacava amb més ganes que ordre i que va acabar jugant amb el central com a l´àrea rival. Per la seva banda els gironins podrien haver sentenciat en una incorporació de Masó per banda dreta que ningú va arribar a xutar. N´hi havia guanyant per la mínima, i amb els tres punts d´ahir el Llagostera s´acomoda a la zona mitjana de la taula situant-se 13è amb 44 punts, a només 1 de tancar definitivament la salvació.