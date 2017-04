La victòria de la tranquil·litat

El Figueres va aconseguir una victòria molt important al camp de la Muntanyesa que li serveix, pràcticament, per segellar la permanència. Els de Chicho Pèlach van aconseguir sobreposar-se a la dificultat del rival, a les dimensions del terreny de joc, a la trajectòria erràtica fora de casa i a una expulsió molt rigorosa, per fer valer les seves armes i acabar enduent-se tres punts molt importants d'un camp molt complicat.



Els de Chicho van sortir molt endollats, amb ganes de protagonisme i de tornar de Barcelona amb tres punts al sarró i van portar el pes del partit fins que, després d'una jugada sense cap perill tallada per l'àrbitre, Maik va fer un estirabot que el col·legiat va malinterpretar com un insult i li va ensenyar la targeta vermella directa, era el minut 27.



Això, lluny de suposar un entrebanc als blanc-i-blaus els va esperonar més i, tres minuts més tard, Setti aconseguia fer pujar el 0-1 en el marcador. Ara tocava nedar i guardar la roba. Els altempordanesos, amb un home menys al terreny de joc i avantatge al marcador, van ajuntar línies per tal de mantenir el resulta.



En els últims cinc minuts de la primera, els locals van pressionar molt, però els de Chicho es van saber defensar bé i van mantenir la porteria a zero.



A la represa sí que no van poder evitar l'empat dels locals, obra de Pedro García en el 67, però a base de perseverança, el Figueres va tornar a trobar el seu joc i, just abans del xiulet final Xavi Ferron donava el premi que es mereixien.