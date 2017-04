Viñales cau i Márquez encadena la seva cinquena victòria a Austin

Maverick Viñales (Yamaha) va quedar-se sense sumar, per primer cop aquesta temporada, en el Gran Premi de les Amèriques, després de caure en la segona volta al circuit texà. Aquest zero el relega del lideratge del Mundial de pilots, que passa a ocupar el seu company d'equip, l'italià Valentino Rossi, segon ahir rere el català Marc Márquez (Honda).

Amb aquesta victòria, Márquez ja en suma cinc de consecutives al mateix circuit, convertint-se en el rei de les Amèriques. A més, el de Cervera passa de la vuitena a la cinquena posició en la classificació del Mundial.

En la sortida, Dani Pedrosa, des de la segona fila de la graella, sorprenia el seu company d'equip, Marc Márquez, i es posava primer al primer revolt. De la seva banda, Jorge Lorenzo (Ducati) també feia una bona sortida i es posava en el grup capdavanter, mentre que el rosinc Maverick Viñales tornava a fer una mala sortida.

Al final de la primera volta, Pedrosa i Márquez dominaven la fila de pilots, amb Rossi i Viñales al seu darrere. Però Viñales aviat deixaria la lluita, ja que en el dissetè revolt de la segona volta, va anar per terra sense possibilitat de reincorporar-se a la cursa.

Lorenzo, que havia fet una bona sortida, ho va intentar amb força en les voltes inicials, però va haver de cedir posicions, en avançar-lo, primer, el britànic Cal Crutchlow (Honda) i després el francès Johann Zarco (Yamaha) i el seu company d'equip Andrea Dovizioso. Zarco, quart a la cinquena volta, es va posar rere l'estela de Rossi amb la seva primera volta ràpida, acostant-se a Márquez, que no aconseguia trobar un lloc per on avançar Dani Pedrosa. El vigent campió del món de la categoria es va adonar de com s'acostaven Rossi i Zarco i va augmentar, sense resultats, la seva agressivitat. Márquez, que no volia cometre més errors que el tornessin a fer anar per terra, va estar-se més temps del previst rere l'estela del seu company, esperant el moment ideal per arrabassar-lo, cosa que va passar en la novena volta del Gran Premi.

Pedrosa va intentar tornar-li a Márquez, però sense aconseguir-ho i això va permetre a Rossi acostar-se a la dupla capdavantera. Márquez, conscient del perill, va prémer més l'accelerador i va començar a posar distàncies amb el segon classificat, que va començar a lluitar amb Rossi per aconseguir el segon lloc en el calaix. Al final, però, l'italià va aconseguir superar Pedrosa i, d'aquesta manera, aconseguia posar sis punts de diferència entre ell i Viñales al capdavant del Campionat.



Victòries de Morbidelli i Fenati

A Moto2 la victòria va ser per l'italià Franco Morbidelli, l'únic pilot que ha aconseguit el triplet de victòries aquesta temporada i que domina amb mà de ferro la categoria (19 punts d'avantatge sobre el segon, el suís Thomas Luthi).En la categoria petita, la victòria va ser per l'italià Romano Fenati, mentre que Joan Mir segueix liderant el Mundial, tot i que ha vist el seu avantatge respecte el segon (Jorge Martín) reduït a només sis punts. La propera cita ja serà a Europa, concretament al Circuit de Jerez de la Frontera.