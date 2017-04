Aficionats blaugranes al Bernabéu? El Madrid ha expulsat 357 abonats

Després de l'últim gol de Leo Messi es van detectar nombrosos seguidors barcelonistes en seients d'abonats de la grada del Santiago Bernabéu, fora de la zona destinada als aficionats visitants.

El Reial Madrid ha anunciat a través d'un comunicat que amb motiu del clàssic davant el Barcelona de diumenge va retirar 357 abonaments al detectar-se un ús irregular dels mateixos.

El club madridista explica en el seu escrit que ha detectat, en coordinació amb les forces de seguretat de l'Estat, que alguns socis estan fent un ús indegut dels seus abonaments.

Recorda que "està expressament prohibit, sense autorització del club, la venda de l'abonament, la seva cessió no gratuïta, la seva subhasta o el seu ús per a fins comercials. El soci titular de l'abonament és el responsable del bon ús del mateix, tal com està recollit en les normes d'accés a l'estadi Santiago Bernabéu i en el propi abonament ".

El Reial Madrid necessita que abans d'aquest últim clàssic la Comissió de Disciplina ja havia obert 1.450 expedients d'expulsió a socis motivats per revenda d'abonaments, i que amb motiu de la trobada de diumenge Servei de Control i Qualitat del club, en coordinació amb les forces de seguretat de l'Estat, va retirar 357 abonaments, després d'haver detectat un ús irregular dels mateixos.

Aquests "van a ser remesos a la Comissió de Disciplina Social com a òrgan competent per a l'obertura dels corresponents expedients, que poden desembocar en l'expulsió dels titulars d'aquests abonaments com a socis del Reial Madrid".

El club madrileny manifesta que "seguirà treballant fermament per combatre aquesta pràctica il·legal, en el marc" dels seus "estatuts i normatives", i reitera que només pot perseguir aquestes irregularitats en col·laboració i coordinació amb les forces de seguretat de l'Estat.

Tot i això, postil·la que "la pràctica irregular en l'ús dels abonaments per part d'una minoria no entela el irreprotxable comportament de la immensa majoria dels socis i abonats del Reial Madrid".