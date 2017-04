«L'objectiu a Salamanca és capgirar el factor pista»

L'Spar Citylift Girona ha marxat aquest migdia cap a Salamanca on demà comença la final de Lliga Femenina davant el Perfumerías Avenida en un play off al millor de tres partits. El segon serà dissabte a Fontajau i, si fes falta, el tercer tornaria a ser Salamanca el dimarts de la setmana vinent. «Anem a Salamanca amb l'objectiu de capgirar el factor pista en aquest primer partit per arribar amb avantatge a Girona», ha explicat el tècnic de l'Uni, Èric Surís, que podrà comptar amb totes les seves jugadores per bé que Kristina Alminaite només haurà fet un parell d'entrenaments un cop superar la seva lesió muscular al soli.

«Hem d'aprendre de les errades que vam cometre en els tres primers partits, és evident que n'hi va haver i que les tenim identificades però hem de ser forts mentalment en els moments complicats que ens trobarem al llarg del partit», ha argumentat Surís.