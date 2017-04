El Barça, pendent del Madrid, mentre que l´Osasuna podria baixar

El Barcelona juga aquest dimecres contra l'Osasuna al Camp Nou (19:30 hores) un dels cinc partits que li queden de la Lliga per pressionar el Reial Madrid i esperar-ne un error per dependre de si mateix en la lluita pel títol.

El triomf de la setmana passada al Bernabéu (2-3) ha permès al Barça situar-se líder, però el Madrid, amb un partit menys (al camp del Celta), segueix depenent de si mateix, per la qual cosa l'equip blaugrana, a més de guanyar tots els seus partits, depèn d'una ensopegada madridista, almenys en forma de derrota.

L'equip de Luis Enrique Martínez rep un rival desnonat, amb una baixa autoestima i que si perd el partit i es produeix un triomf o empat del Leganés, serà automàticament equip de Segona, ja que només quedaran quatre partits (dotze punts) i la diferència entre el cuer i l'equip madrileny seria precisament de dotze punts, amb la diferència de gols per al conjunt d'Asier Garitano.

Amb la inèrcia que porta el Barcelona després de la victòria en el clàssic i el moment de l'Osasuna no sembla que apunti que l'equip de Luis Enrique pateixi per emportar-se un triomf que li permetrà pressionar els madridistes, que just quan acabi el partit del Camp Nou jugaran el seu al camp del Deportivo, justament on el Barça fa unes quantes setmanes va caure per 2-1.

Aquella ensopegada a Riazor i posteriorment a Màlaga han convertit el Barça en un equip capaç d'oferir el millor i el pitjor en una mateixa setmana, encara que una nova pèrdua de punts davant el cuer faria que l'equip de Luis Enrique perdés les escasses esperances que li queden per revalidar per tercer any consecutiu el títol de Lliga.

Malgrat que l'Osasuna ha aconseguit quatre triomfs i quatre empats en les seves 36 visites al Camp Nou, el fet és que la situació al límit de l'equip navarrès no és nova aquesta temporada, ja que ve de cursos anteriors anant al límit, en què les visites a Barcelona s'han saldat amb golejades, com les tres anteriors: 8-0, 5-1 i 7-0.

Les onze baixes de l'Osasuna possibilitarà que el Barcelona dugui a terme també alguna rotació, l'última que se li espera mentre mantingui opcions al títol de Lliga, ja que la resta de partits que li queden exigiran de l'equip titular, en què demà tampoc estarà Neymar, que complirà el seu tercer i últim partit de sanció.

On més moviments pot haver-hi és al centre del camp i la defensa. Darrere, és més que probable que el Barça torni al 3-4-3, per la qual cosa els laterals tindran poca participació, llevat que Luis Enrique decideixi sumar a Sergi Roberto el rombe del centre del camp.

Endavant, davant la baixa de Neymar, Paco Alcácer pot tornar a tenir la seva oportunitat per a una titularitat, encara que també està a disposició un Arda Turan que podria estar en la seva última etapa al Barça. Qui no descansarà és Messi, que rebrà un homenatge per part del club català a haver arribat als 500 gols com a blaugrana, 21 de quals els ha marcat a l'Osasuna.

L'equip navarrès ha baixat virtualment a falta de cinc jornades després de deixar escapar la victòria a El Sadar contra l'Sporting i la possibilitat de posar-se a set punts de la permanència.

Puntuar al Camp Nou seria tota una sorpresa davant un Barcelona que es juga el campionat de Lliga després de la seva victòria al Santiago Bernabéu. Primer contra últim, el millor atac davant la pitjor defensa, la d'un Osasuna que encaixa més de dos gols per partit i va sortir golejat en les seves últimes visites a Barcelona, l'última 7-0 l'any del descens de l'Osasuna el 2014.

Per si no n'hi hagués prou a sobre l'Osasuna viatja a Barcelona assolat per una plaga de baixes, fins a onze, i el dubte d'última hora del porter italià Salvatore Sirigu per unes molèsties a l'espatlla, per la qual cosa Petar Vasiljevic, tècnic osasunista, desplaçarà a la Ciutat Comtal els tres porters professionals.

Són baixes per lesió Nikola Vujadinovic, Oriol Riera, Emmanuel Riviere, Raoul Loé, Alex Berenguer, Unai García, Imanol García, David García, Miguel Flaño, Didier Digard i Tano Bonnín.

Vasiljevic s'ha vist obligat a citar cinc jugadors del filial de Segona B i algun d'ells podria formar part d'un equip titular que no variarà molt respecte a l'alineat contra l'Sporting, encara que el tècnic serbi no ha fet un assaig concloent a l'entrenament a porta tancada a El Sadar.

Alineacions probables:

Barcelona: Ter Stegen, Mascherano, Piqué, Umtiti; Denis Suárez, Busquets, André Gomes, Arda Turan; Messi, Luis Suárez i Paco Alcácer.

Osasuna: Sirigu; Aitor Buñuel, Steven, Oier, Fonts, Clerc; Fausto Tienza, Causic, Roberto Torres; Kenan i Sergio León.

Àrbitre: José Luis Munuera Montero (Comitè Andalús).

Horari: 19:30 hores.

Estadi: Camp Nou.