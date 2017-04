El comiat de Pau Campos

Encara no ha firmat el contracte perquè li falta tancar «els últims serrells», però Pau Campos dona per fet que la temporada vinent entrenarà un equip professional a l'estranger, el nom del qual, tampoc no vol revelar, encara. Com va avançar el Diari de Girona el passat 22 de març, se'n va un mite del club, l'entrenador les últimes vuit temporades, l'home amb el qual es va fer el salt a la divisió d'Honor Plata. Dissabte contra el Zamora dirigirà el seu últim partit al pavelló Blanc-i-Verd a la banqueta local a la segona categoria de l'handbol espanyol. No seria exagerat dir que abandona la seva segona casa després d'haver dirigit l'equip en 120 duels a Plata més els dels anys a Primera Nacional, les fases d'ascens i la Copa del Rei.

«Quan acabi la lliga encara ens quedarà la Copa Catalunya, però sí que es pot dir que el de dissabte serà el meu últim partit al Blanc-i-Verd a Plata, i me l'espero molt emotiu i emocionant», explicava ahir el tècnic bisbalenc, que va arribar al club amb 14 anys i s'hi ha acabat consolidant com un dels entrenadors catalans amb més projecció. Marxa a l'estranger, a un equip professional, perquè segons confessa «necessito un canvi, i estic segur que a l'equip també li anirà bé. Havia aconseguit una estabilitat i una situació molt còmoda, al costat de casa, però ara em motiva sacsejar la dinàmica i trobar nous reptes». Campos havia tingut ofertes altres temporades, però acabarà triant aquesta que té ara sobre la taula «perquè tinc el suport de la familia, que m'acompanyarà en l'aventura, i tot em quadra».

L'entrenador admet que no sap com afrontarà la vida sense el Bordils. «No ho sé com ho faré, perquè quan t'acostumes a una manera de treballar, costa canviar. Tant per mi, com pel club. Però em motiva iniciar un projecte professional lluny d'aquí, canviar de cultura, de país, d'idioma...». Al seu costat compartirà l'experiència amb Xevi Salvador «Perico», preparador físic que havia compartit feina amb ell al Bordils i que ara estava al Palamós de futbol.



Un comiat especial

«No m'havia imaginat mai el meu adeu del Bordils fins no fa gaire. Aquest any ho he fet per primer cop a cas. Sé que dissabte es barrejaran moltes emocions. I a més el destí ha volgut que juguem contra el Zamora, un club amb qui vam establir una bona amistat l'any que vam pujar a Plata, durant les fases d'ascens. Vam ascendir nosaltres, ells i el Benidorm», afegeix el tècnic, de 40 anys, que combinava fins ara l'esport amb amb la feina de professor d'educació física a l'institut de Palafrugell i a l'EUSES de Salt.

Campos envia un missatge a l'afició dient «que segueixin gaudint d'aquest somni que és jugar a Plata, que s'ha allargat més del que qualsevol optimista hagués pogut imaginar. I que estiguin al costat de l'equip tant quan les coses vagin bé com quan no sigui així». També va admetre que ara el club té una generació de jugadors que garanteix el futur. En la quarta temporada a Plata, i després de perdre jugadors clau com Esteve Ferrer, Nonó i Canyigueral, Pau Campos diu que «ara mateix el nostre set titular no té res a veure amb el que va pujar». Satisfet per la resposta de l'equip, salvat matemàticament, en aquest tram final de lliga (dissabte van derrotar el segon, el Palma del Río, al Blanc-i-Verd), el tècnic espera també poder celebrar una nova victòria aquest dissabte.