Joel González, or al campionat d'Espanya universitari

El doble medallista olímpic Joel González va guanyar l'or en el Campionat d'Espanya Universitari celebrat aquest diumenge a Moralzarzal (Madrid), en el que era el seu retorn a la competició després de vuit mesos fora del tatami. González, que per lesió no havia disputat cap torneig des dels passats Jocs de Rio 2016, va complir amb els pronòstics i es va imposar en el torneig universitari organitzat per la UNED.



«Bon retorn a la plaça! Campió d'Espanya universitari. Propera parada: Grècia. Gran equip amb el meu entrenador i amic Javier Marrón», deia el doble campió del món en el seu perfil oficial de Twitter. Com avançava, el seu pròxim repte és la Copa President, que se celebrarà a Grècia entre els dies 27 i 30 d'abril.