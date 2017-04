L'última jornada de Segona B es jugarà el 14 de maig a les 18.00

La Federació Espanyola de futbol va anunciar ahir que l'última jornada de Segona B es disputarà el diumenge 14 de maig a les 18:00. L'obligació d'agafar aquest horari serà per aquells partits el resultat del qual en depeguin la classificació per a la fase d'ascens, el descens o el bitllet per a la Copa. El Llagostera rebrà aquell dia el Prat al Nou Estadi de Palamós.