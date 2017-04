Pendents de l'errada del rival

El FC Barcelona ha tornat a recuperar el lideratge, en el qual s'instal·la per tercera vegada aquesta temporada. Arriba al primer lloc després del triomf que va arrencar diumenge a la nit al Bernabéu en derrotar el Reial Madrid (2-3) en l'última jugada del partit. Malgrat aquesta situació, el conjunt blanc segueix amb un partit pendent, al camp del Celta, la victòria del qual o empat li tornaria novament el lideratge, on ha estat en 26 jornades. Leo Messi, amb el seu gol en el minut 92 del clàssic, va donar vida a la lluita pel títol de lliga i va impedir que quedés pràcticament sentenciat a favor dels blancs, que malgrat la decepció de la derrota, segueix depenent de si mateix.



El fet de disposar d'un partit pendent, el de la 21ena jornada a Balaídos contra el Celta, li concedeix aquest important avantatge que, en canvi, el segueix obligant a no fallar. Aquest duel, ajornat pels desperfectes que va patir la coberta de Balaídos pel fort vent, es jugarà entre la penúltima i l'última jornada. El Reial Madrid, empatat a punts amb el Barcelona, va perdre el lideratge, però si guanya cinc dels seus últims sis partits i n'empata un altre arrabassarà la corona al seu etern rival, que per tant també necessita no fallar i que ho faci el quadre de Zinedine Zidane.



La semifinal de la Lliga de Campions davant l'Atlètic de Madrid, a disputar el 2 i el 10 de maig, és un altre factor a tenir en compte per a l'equip de Zidane i el seu major desgast, ja que el Barcelona, eliminat pel Juventus, tindrà les setmanes lliures per preparar exclusivament la lliga. Al conjunt de Luis Enrique li queden tres partits a casa, contra l'Osasuna, Vila-real i Eibar, i dos fora, a Cornellà davant l'Espanyol i a Las Palmas de Gran Canària.



El Reial Madrid té tan sols dos partits a casa, teòricament els més compromesos, davant València i Sevilla. Lluny del Bernabéu s'enfrontarà a Deportivo, Granada, Celta i Màlaga. La temporada passada es va arribar a aquestes alçades de temporada amb Barcelona i Atlètic de Madrid empatats a 76 punts, un més que el Madrid. Blaugranes i blancs van fer ple, els matalassers van caure a València davant el Llevant, i es va coronar campió l'equip de Luis Enrique amb 91 per davant del Madrid (90) i de l'Atlètic (88).