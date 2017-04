Rafa Jordà s'estrena com a golejador amb el Llagostera en el moment decisiu

A la 35a ha anat la vençuda. A Badalona (0-1), per fi, Rafa Jordà, es va treure l'enorme pes de sobre de veure com passaven les jornades i el primer gol vestit amb la samarreta del Llagostera no arribava. El davanter de Santa Perpètua de Mogoda, es va estrenar com a golejador del Llagostera fent un gol important perquè trencava una sequera de gairebé sis mesos sense guanyar a fora i que, a més, gairebé segella la salvació.



Després de 34 partits de Lliga més un de Copa del Rei i un de Copa Catalunya, per tant 36 dates oficials sense celebrar cap gol, Rafa Jordà, era un home feliç i alleugerit. El barceloní confessava que tenia «moltes ganes de marcar perquè se'm feia una muntanya fer un gol».



Vaselina, al pal i cap a dins. Va ser un golàs per estrenar-se. Corria el minut 61 quan un toc de taló del seu company Manel el va deixar sol davant Morales. Aleshores, Rafa Jordà, amb sang freda, amb classe i sense precipitar-se va situar el 0 a 1. «Em va sortir bé la definició, però, sé que el més important van ser els tres punts i ho vam celebrar amb ganes perquè respirem tranquils i podem mirar d'altres coses com per exemple la Copa del Rei, que està a prop», un objectiu que s'assolirà si l'equip finalitza la lliga vuitè.