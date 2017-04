Robredo és eliminat del Godó pel japonès Sugita (6-4, 6-3)

La setzena participació de Tommy Robredo en el Godó ha estat molt curta i, ahir al matí, el tennista olotí, guanyador del torneig fa tretze anys, va quedar eliminat en primera ronda després de perdre contra el japonès Yuichi Sugita (6-4 i 6-3). Sugita s'enfrontarà ara al francès Richard Gasquet en la segona ronda d'aquest Open Banc Sabadell. Amb setze participacions en el torneig barceloní, Robredo va atrapar ahir els registres de l'històric Manolo Orantes. Altres resultats de la jornada són els triomfs d'Albert Montañés sobre Guillermo García-López, per 6-4 i 6-4; el de Marcel Granollers contra Malek Jaziri, per 7-6(3) i 6-3, i el de Nicolás Almagro davant d'Steven Diez, per 6-3 i 6-4. Avui debutaran al torneig David Ferrer i Nicolás Almagro.