Zidane es debat entre forçar Varane o improvisar una defensa a Riazor

L'expulsió de Sergio Ramos davant el Barcelona complica la ja de per si delicada situació del Reial Madrid en defensa per enfrontar-se al Deportivo de la Corunya demà a Riazor, amb Zinedine Zidane obligat a forçar Raphael Varane, canviar la posició d'algun jugador o mirar cap el filial. Amb el portuguès Pepe en ple procés de recuperació i encara setmanes de baixa per davant i el francès Varane acabat de recuperar de la seva segona lesió consecutiva al bíceps femoral esquerre, el centre de la defensa madridista quedava pendent de Sergio Ramos i Nacho Fernández. La dura entrada de Ramos a Messi va rebre el càstig de la vermella directa i la situació ha deixat de ser sostenible per Zidane. El tècnic francès estudia al detall l'evolució física de Varane, que ahir va completar el seu tercer entrenament amb el grup després de recuperar-se de la segona lesió muscular consecutiva.