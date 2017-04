Aire fresc a l´OK Lliga

Una pancarta a tocar del gol sud del pavelló d'hoquei de Palafrugell diu que l'equip amfitrió «ja és de Primera Nacional». Un èxit, assaborit fa dues temporades, que dissabte va passar a la història. el club ja pot encarregar-ne una de nova: ja són de l'OK Lliga, culminant un projecte de vuit anys que els ha dut de Primera Catalana a l'elit. Són tres ascensos construïts «picant pedra» i en silenci, treballant amb la base, i rematats amb precisió quirúrgica per un bloc de jugadors que fa temps que juguen junts. «Ara toca gaudir del que hem fet, i ja hi pensarem en l'any que ve. La idea és mantenir el grup de l'ascens i potenciar-lo amb dos o tres reforços, però està clar que no estirarem més el braç que la màniga i que el nostre únic objectiu serà la permanència», destaca el tècnic, Xavier Garcia Balda.

La fórmula de l'èxit s'ha trobat amb un pressupost per a tot el club d'entre 70.000 i 80.000 euros, una quantitat que no variarà gaire l'any vinent, tot i l'ascens, que s'ha viscut amb passió al municipi. A Palafrugell, ni un partit televisat del Barça de futbol és competència, si hi ha hoquei. Tenen poc més de 200 socis i volen doblar la xifra per la temporada que ve. «La grada està sempre plena, però dissabte contra l'Asturhockey va ser una cosa espectacular, no havia vist mai un ambient així», confessava el capità Joni Duran, autor del segon i del tercer gol en la golejada contra els asturians que va certificar l'ascens (4-0). Format al Shum, a Maçanet, el seu poble, és ara un dels homes destacats del Palafrugell, on hi va arribar fa vuit anys, quan es començaven a posar els fonaments de l'edifici.

«Hem revitalitzat l'hoquei, aportem aire fresc», admet per la seva banda el tècnic Xavier Garcia Balda, que ha estat, com el president, pràcticament tota la vida lligat al club. No és professional, com cap dels seus jugadors, que combinen l'esport amb una feina (un centre de fisioteràpia, per exemple, en el cas del capità) o els estudis. Joni Duran diu que a pesar de no cobrar «trobem una gran recompensa al club, perquè podem practicar l'esport que ens apassiona, en un projecte ambiciós, que aquest mateix any ja ens ha permès guanyar la Copa de la Princesa i ara l'ascens». Joan Tané subratlla que l'amateurisme és una condició innegociable per a la sostenibilitat del projecte. Recorda com altres projectes nascuts a les comarques gironines, a partir d'un mecenes, han acabat enfonsats, i que el futur passa per «no gastar ni un euro més del que es pugui i aprofitar tant com sigui possible la base».

El president del Palafrugell, que està vinculat al club des que el 1969 es va refundar, destaca com ara superen el centenar de jugadors en tot el club. Tenen equips en totes les categories, i no com fa uns anys, en què n'hi havia on els jugadors quedaven tallats. «Ara la gent de Palafrugell ja no ha d'agafar el cotxe ni per veure hoquei de nivell ni per jugar-hi. Al club tenim molt bons entrenadors i hem aconseguit ser un conjunt sòlid i respectat», apunta Garcia Balda. El segon equip del Palafrugell pugna per pujar a Nacional Catalana, la categoria on fa tot just tres anys militava el primer equip.

El fenomen és, salvant les distàncies, comparable amb un partit d'handbol del Bordils al pavelló Blanc-i-Verd. L'hoquei a Palafrugell també desperta passions, i ha desbancat el seguiment que poden tenir d'altres esports també de referència a la ciutat com el futbol, l'handbol o l'atletisme. «Hem mogut alguna cosa, hem tocat la fibra de l'afició, apunta el tècnic.

Pel president, Joan Tané, una de les claus ha estat potenciar la base. Si abans faltaven categories, ara tenen equips a tot arreu des de l'escoleta, amb mainada d'entre tres i cinc anys, fins els sèniors. Això també potencia el sentiment cap el club «i els nens petits tenen un mirall en els grans, volen arribar a ser com ells». Econòmicament, l'ascens fa dos anys a Primera Nacional ja els va permetre «millorar» els ingressos per la via dels patrocins, un aspecte que també intentaran aprofitar ara amb el salt a l'OK Lliga. «L'important és no dependre d'un únic espònsor», subratlla. Ahir mateix el Palafrugell va anunciar que la firma Corredor Mató seria el seu patrocinador principal el curs que ve a l'OK Lliga. L'empresa immobiliària i d'administració de finques amb seu a Tamariu és coneixedora de primera mà del món de l'hoquei patins, atès que la família va estar vinculada al club fa uns quants anys, i sempre hi ha mantingut el contacte.

Abans de planificar la propera temporada, que portarà clubs com el Barça, el Liceo o el Reus a Palafrugell, queden tres partits pel final de la lliga de Primera Nacional i el repte és ser campions. Demà, a la pista del Shum, ho poden aconseguir si hi guanyen (21.00) en un partit avançat de la jornada del cap de setmana.

El vestidor, com confirma Joni Duran, segueix endollat. El capità del Palafrugell, que admet que aquesta temporada s'ha sentit «com un professional» pels èxits que ha pogut celebrar i per l'estima que ha sentit de l'afició, és un dels més reclamats a l'hora de fer-se fotografies o signar autògrafs. Fa una dècada un jugador de l'OK Lliga del Blanes, club ara desaparegut, el Shum, que lluita per salvar-se a Primera, o el Lloret, podia viure amb el que ingressava, una situació que la crisi ha fet saltar pels aires.

Jugar a l'OK Lliga exigeix una sèrie de canvis al club. N'hi haurà a la plantilla, però també al pavelló, que com admet el president, «grinyola» en diversos aspectes. «La pista és de 20x40 i compleix els requisits», destaca, sense amagar que alguns rivals aquesta temporada s'han queixat per la incomoditat de la instal·lació. Aquest estiu l'Ajuntament ampliarà l'equipament pel gol nord, fent una grada que permetrà arribar a un aforament de mig miler d'espectadors i construint un bar permanent, que acabarà amb la situació d'ara, en què l'han d'anar muntant i desmuntant cada dia que hi ha partit. A més, el públic entrarà per un costat i els jugadors i dirigents, per un altre.

L'ascens ha estat seguit de molt a prop des de l'Ajuntament. L'alcalde, Juli Fernández, intenta no perdre's cap partit. Un fill seu juga al junir del Palafrugell. «Divendres el vaig anar a veure a ell i l'endemà ja tornava a ser al pavelló per veure el primer equip» recordava ahir. Fernández destaca que l'ascens a l'OK Lliga «serà una bona eina de promoció per a la ciutat» i va dir que «el club fa anys que treballa per fer un salt de qualitat».