L'Spar Citylift Girona s'enfonsa a la segona part a Salamanca

L'Spar Citylift Girona ha perdut aquesta nit el primer partit de la final de la Lliga Femenina. Després d'una primera part molt igualada, on les locals només han pogut marxar al descans guanyant de dos (30-28) gràcies a una agònica cistella de Givens sobre la botzina, la segona ha acabat condemnant l'equip d'Eric Surís. El Perfumerías Avenida ha tornat a aplicar la seva habitual defensa al límit i això, acompanyat per la permissivitat arbitral, ha acabat traient de polleguera l'equip gironí. L'Avenida ha firmat un parcial de 25-11 en el tercer quart que ha disparat el marcador a un 54-41 on ja poques coses tenia a dir l'Uni. En aquest parcial Eric Surís ha rebut una tècnica i el seu equip s'ha quedat sense resposta davant d'un rival que, a més a més, ha trobat l'encert ofensiva liderat per una espectacular Milovanovic.

Els darrers deu minuts no han tingut, ja, cap història. El Perfumerías ha posat gas a fons, empès per la seva afició, per intentar furgar en la ferida de les gironines i guanyar per la major diferència possible, per marcar territori. A 4:38 pel final el conjunt de Salamanca ja guanyava de 21, 69-48, just quan Coulibaly feia la seva cinquena personal i era eliminada.

I això que l'Uni havia fet una primera part molt bona. Seriós en defensa, tot i que amb poc encert en atac, va saber jugar al ritme que requeria el partit amb una Ibekwe força inspirada, tot i l'ensurt que ha protagonitzat quan s'ha hagut de retirar uns minuts a la banqueta per un cop de genoll que ha rebut. El seu retorn al final del segon quart ha coincidit amb els millors minuts de l'Spar Citylift: un parcial de 0-8 que ha situat un 25-26 al marcador. Ha sigut el darrer avantatge de l'equip de Surís, que ha acabat marxant al descans dos avall i que a la represa ha sigut aclaparat per les de Miguel Ángel Ortega.

Ara l'Uni Girona està obligat a guanyar dissabte (21.00) a Fontajau per forçar el desempat de la final, que es jugaria dimarts que ve a Salamanca. Les gironines han de recuperar la bona imatge de la primera part i evitar que les decisions arbitrals i la duresa de les castellanes les acabi desconnectant.