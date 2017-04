VÍDEO EN DIRECTE: Perfumerías Avenida - Spar Citylift Girona

L'Spar Citylift Girona perd de dos punts (30-28) al descans del primer partit de la final de la Lliga Femenina contra el Perfumerías Avenida. Ha sigut una primera part marcada per la intensitat defensiva dels dos equips i per la baixa anotació. Milovanovic, amb 14 punts i 5 rebots, és la jugadora local més destacada. Pel bàndol gironí sobresurt Ibekwe, amb 10 punts, després que hagués encès les alarmes quan s'ha hagut de retirar a la banqueta per un cop al genoll. Després de ser atesa ha pogut tornar a jugar els últims minuts del segon quart. Ha entrat a 4:17 pel final amb l'equip gironí perdent 25-18 i ha liderat un parcial de 0-8 que ha situat per davant l'Uni (25-26). Un triple de Milovanovic ha estat respost per una cistella de dos d'Spanou (28-28). I en l'última jugada de la primera part, Givens ha posat l'Avenida per davant (30-28) sobre la botzina.