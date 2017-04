«Si fan cinc faltes en dos minuts s´han de xiular»

Èric Surís es va mostrar crític amb els àrbitres al final del partit. Ho va fer, però, després de reconèixer que «hem estat massa dèbils i hem sortit del partit massa fàcilment al tercer quart». Segons la seva versió, el Perfumerías Avenida «sap fer 25 faltes i que n´hi xiulin 5» i per aquest motiu va reclamar que «si en fan cinc en els dos primers minuts del tercer quart, s´han de xiular». L´entrenador de l´Spar Citylift Girona va afegir que «em sembla injust que acabem igualats de faltes al final del partit quan hi ha un equip que posa tantes mans i quan els dos rivals que competeixen ho fan amb estils tant diferents».

«El primer que cal fer és admetre els nostres errors. No ens els podem permetre si volem competir en una pista com aquesta», va subratllar. Surís va detallar que «hem perdut pilotes absurdes i hem sortit molt aviat del partit» precisament després d´haver «incomodat» l´equip castellà durant els primers 20 minuts amb un plantejament molt seriós. «Per forçar el desempat i tornar dimarts que ve a Salamanca caldrà que dissabte a Fontajau rebaixem les pèrdues de pilota i que ens mostrem sòlides durant els 40 minuts».

Èric Surís va recordar que «quan surts una mica del partit et premen l´accelerador al màxim i t´agafen vint punts de diferència. Quan no apareix Sílvia Domínguez apareix Milovanovic, que ha demostrat que és una jugadorassa». Insistint en la idea que «no es pot desconnectar mai contra l´Avenida», l´entrenador de l´Spar Citylift va afegir que «avui s´ha vist per què fa tant de temps que no perden aquí i per què estan fent aquesta gran temporada».