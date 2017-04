El Girona Judo aspira a consolidar-se entre els deu millors clubs d'Espanya

Instal·lada en l'ampli passadís del pavelló de Fontajau que dona a l'entrada de les Ribes del Ter, l'Associació Girona Judo continua progressant. Aquesta temporada mobilitza 600 judokes gràcies al seu programa per dur aquest esport als pavellons de Palau, Salt, Quart, Celrà i Cervià, i a escoles de la capital, Celrà, Fornells, Salt, Sarrià, Sant Gregori, Sant Julià de Ramis i Vilobí. És un esport a l'alça, en un club que, segons explica el seu director tècnic, Jaime Salas, ja es troba entre els deu millors d'Espanya i està considerat el referent català. Esportivament arriba l'hora de la veritat: en un parell de setmanes es disputaran el Campionat d'Espanya absolut, el d'infantil i cadet, i la final de la Lliga estatal. Hi ha esperances per culminar la millor temporada de la història.



«Per nosaltres és un èxit tenir sis classificats al Campionat d'Espanya», destaca Salas, una prova que es disputa demà a Pinto (Madrid) amb altes expectatives d'assolir diversos podis. El Securitas Girona Judo, entrenat per José Luis Salas, estarà representat per Gio Tkemaladze (66 kg), Jaba Bitsadze i Gio Khabuliani (81kg), Sergi Salas i Temo Khachidze (90 kg), a més de Mel Chisari com a única representant femenina (63 kg). Salas i Khachidze han assolit el bronzeaquests darrers anys i aspiren millorar aquesta posició. Tret de Tkemaladze que s'està recuperant d'una lesió al genoll, i tindrà una dura competència amb els rivals valencians, la resta són favorits en els seus pesos. En aquest sentit el tècnic assegura que «anem a Madrid totalment preparats i mentalitzats. Els nostres judokes estan entre els millors de l'Estat i ara només falta confirmar les expectatives que hi tenim posades amb un bon resultat. Passi el que passi, el sol fet d'estar a la Fase Final del Campionat d'Espanya ja és una satisfacció, però volem anar més enllà».



Superada aquesta primera prova el següent repte serà l'estatal infantil i cadet de València, els dies 6 i 7 de maig, amb la presència de 5 representants del Girona Judo. Per tancar aquest moment decisiu de la temporada, el 13 de maig, es disputarà a Madrid l'última jornada de la Lliga. Els gironins són líders de Primera, però Jaime Salas alerta que «serà complicat retenir la posició perquè tenim una trobada més que el València i això pot ser determinant».



Els judokes que competiran demà a Pinto es mostren molt motivats i convençuts de les seves possibilitats. Sergi Salas admet que «el campionat d'Espanya és la competició més important de la temporada i hi arribem ben preparats». Per la seva banda Mel Chisari, que lidera el rànquing de -63 quilos femenins, destaca que «és l'hora de donar-ho tot». Nascuda al Marroc, de pares espanyols, va passar per la Blume de Barcelona i per Alacant abans d'aterrar a Girona. Té estudis de magisteri i combina el judo amb la seva feina en un gimnàs, fent classes d'aquest esport. L'equip es completa amb els georgians Bitsadze, Khachidze, Tkemaladze i Khabuliani.