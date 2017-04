L'Europeu de França dona una nova ocasió de lluir-se al patinatge gironí

La regió francesa de Pays de la Loire, a França, en concret a Mouilleron-le-Captif, molt a prop de Nantes, s´hi disputa avui i demà un europeu de grups de xou que pot tornar a confirmar el patinatge gironí com un autèntic referent de l´especialitat. El CPA Olot i el CPA Girona surten, com és habitual en els últims anys, com a favorits pel títol, en un derbi que arrenca a principi d´any al campionat territorial i s´allarga fins la tardor en el Mundial. De moment, tant a Girona, com en el català i l´estatal, les garrotxines s´han apuntat l´or amb Soc innocent, i les gironines, la plata amb Esclaus de la riquesa. El mateix escenari amb què es va acabar el 2016, a Novara (Itàlia), amb l´Olot campió del món i el Girona, subcampió.

El CPA Olot i el CPA Girona van viatjar ahir fins a la regió francesa de Pays de la Loire, on a partir d´avui s´obre el campionat d´Europa. Garrotxines i gironines surten entre les favorites al títol, com ja és habitual aquests darrers anys.

L´Europeu arriba dos mesos després de l´última competició oficial, el campionat d´Espanya. Durant aquest temps, tant el CPA Olot com el CPA Girona han entrenat durament per polir els seus discs i fer-los evolucionar. En el cas del conjunt garrotxí, el seu director tècnic, Ricard Planiol, afirma que «estem acostumats a la pressió però també estem molt convençuts de la feina feta i esperem un bon resultat». Així afegeix que «el nostre disc exigeix un plus en l´estat físic de les patinadores i això és el que hem estat treballant més a consciència».

Per al CPA Girona, participar al campionat d´Europa els és especialment il·lusionant perquè «no tenim cap medalla en aquesta competició i, en canvi, sí que en tenim del Mundial». La temporada passada el Girona no hi va poder participar perquè amb el seu tercer lloc a l´estatal tenia bitllet per al Mundial, però no per a l´europeu. Aquesta vegada, com a subcampiones d´Espanya, podran competir als dos tornejos. «Això ens dona tranqui·litat de saber que tenim plaça segura per anar a la Xina, tot i que m´hagués agradat haver-me-la de guanyar aquí», diu Soler. En aquestes últimes setmanes «hem perfeccionat el nostre xou per fer medalla».

El campionat arrenca avui a les 15:15 amb els juvenils, on hi serà el CP Bescanó. A les 20.05, competiran els grups petits, amb el debut del PA Maçanet. Demà serà l´hora dels grups grans (17.20).