Bronze europeu per al CP Bescanó i per al PA Maçanet

El campionat d´Europa de patinatge en grups de xou ha començat d´una manera absolutament brillant per als representants gironins. Ahir tant el CP Bescanó, en grups juvenils, com el PA Maçanet, en els més petits, van aconseguir penjar-se la dedalla de bronze amb la seva execució dels discs «Tic-Tac» i «Try again», respectivament. Avui competiran en grups grans el CPA Olot i el CPA Girona. Per altra part, en la categoria de grups de xou juvenils, el Bescanó va aconseguir la tecera posició, mentre que el títol va ser per al Reus.